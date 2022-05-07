В Україні заарештовано рахунки "дочки" Росатома

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В Україні накладено арешт на банківські рахунки дочірньої компанії Росатома у Києві, "Росатом Східна Європа" – кошти з них передали в управління Агентству з розшуку та управління активами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

Зазначається, що на рахунках знаходилося понад 3 млн грн. Засновником "Росатом Східна Європа" з часткою 99,9% є компанія-резидент РФ, який на 100% належить ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс". Останній, натомість, на 100% належить державній корпорації атомної енергії "Росатом".

"Таким чином, кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% долі в ТОВ "Росатом Східна Європа" є державна структура, підконтрольна уряду РФ, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ "Росатом Східна Європа" на шкоду державній безпеці України", – йдеться у повідомленні прокуратури.

В межах слідства банківські рахунки вказаного резидента РФ заарештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі понад 3 млн грн, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.