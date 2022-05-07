Всі розділи
Укр / Рус

В Україні заарештовано рахунки "дочки" Росатома

Субота, 7 травня 2022, 16:00 - Дана Гордійчук
 
getty images

В Україні накладено арешт на банківські рахунки дочірньої компанії Росатома у Києві, "Росатом Східна Європа" – кошти з них передали в управління Агентству з розшуку та управління активами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

Зазначається, що на рахунках знаходилося понад 3 млн грн. Засновником "Росатом Східна Європа" з часткою 99,9% є компанія-резидент РФ, який на 100% належить ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс". Останній, натомість, на 100% належить державній корпорації атомної енергії "Росатом".

"Таким чином, кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% долі в ТОВ "Росатом Східна Європа" є державна структура, підконтрольна уряду РФ, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ "Росатом Східна Європа" на шкоду державній безпеці України", – йдеться у повідомленні прокуратури.

В межах слідства банківські рахунки вказаного резидента РФ заарештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі понад 3 млн грн, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

атомна енергетика РФ
Матеріали за темою
Україна надала МАГАТЕ перелік необхідного для АЕС обладнання 24 квітня 2022, 09:25
Гендиректор МАГАТЕ відвідає Чорнобильську АЕС наступного тижня 22 квітня 2022, 19:11
Витриманий удар. Як Україна пройшла опалювальний сезон в умовах війни 20 квітня 2022, 20:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті