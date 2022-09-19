Новости 19 сентября: россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС, McDonald's возобновляет работу в Киеве

О Южноукраинской АЭС. Российская армия ночью 19 сентября произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции.

О McDonald's. В McDonald's заявили, что начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине с запуска McDelivery 20 сентября.

Об ОГТСУ. Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" в пятницу, 16 сентября, прекратил полномочия гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

Об ОВГЗ. В Национальном банке Украины задумались над тем, чтобы продавать облигации внутреннего государственного займа из своего портфеля. Это должно помочь увеличить влияние учетной ставки на ставки по депозитам и правительственным заимствованиям.

О расходах госбюджета. В августе кассовые расходы на содержание военнослужащих по сравнению с июлем выросли на 41,6% или с 62 миллиарда гривен до 87,8 миллиарда гривен.

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