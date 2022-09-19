НБУ може почати продавати ОВДП під 25% річних

У Національному банку України задумалися над тим, щоб продавати облігації внутрішньої державної позики зі свого портфеля. Це має допомогти збільшити вплив облікової ставки на ставки за депозитами та урядовими запозиченнями.

Про це йдеться у підсумках дискусії членів Комітету з монетарної політики, які опублікували на сайті НБУ 19 вересня.

Зокрема, в НБУ дійшли висновку, що наразі облікова ставка майже не впливає на ставки за гривневими інструментами, зокрема ставки за ОВДП, які Міністерство фінансів продає на відкритих аукціонах, а також ставки за депозитами.

"Реальна дохідність за гривневими ОВДП на первинному ринку набуває все більш від'ємних значень, тому вони фактично втратили статус інструменту для заощаджень.

Депозитні ставки банків лише зараз компенсували зниження перших місяців війни і незначно перевищують довоєнний рівень. Отже, попри певне зростання ринкових ставок за гривневими інструментами, надалі необхідно здійснювати заходи для збільшення їх привабливості", — йдеться у підсумках дискусії НБУ.

Найбільш перспективним способом підвищення привабливості гривневих інструментів у Нацбанку вважають продаж ОВДП з власного портфеля.

Зазначимо, що, на відміну від ОВДП, які Мінфін продає на відкритих аукціонах, ставки за облігаціями, які купує Нацбанк, наближені до ринкових. ВІДЕО ДНЯ Відповідно до урядової постанови, яка дозволяє викуп Нацбанком військових облігацій, ставки за таким інструментом прив’язані до облікової ставки НБУ. У разі, якщо облікова ставка не змінюватиметься до наступного літа, то виплата купона за цими ОВДП відбуватиметься за ставкою 25% річних. Для порівняння, "ринкові" ОВДП, що продаються на аукціонах, мають ставки 12-16% річних.

Наразі у власності Нацбанку зосереджено ОВДП на загальну суму 619,57 млрд грн — 48% від усіх держоблігацій, які перебувають в обігу. З цієї суми, ОВДП на 315 млрд грн Нацбанк викупив вже після початку широкомасштабного вторгнення.

"Такі операції нададуть альтернативну можливість учасникам ринку (насамперед населенню та бізнесу) купувати безризикові гривневі фінансові інструменти з привабливою дохідністю та гнучкою строковістю для захисту гривневих заощаджень від інфляції", — пояснюють свою пропозицію у Нацбанку.

Якщо Нацбанк ухвалить відповідне рішення та почне продавати ОВДП зі свого портфеля, то у населення з'явиться можливість вкласти гривню під 25% річних з гарантованим отриманням доходів, з яких не потрібно сплачувати податки. Щоправда, термін обігу ОВДП, які перебувають у власності НБУ, складає 30 років. І хоча такі строки підходять далеко не всім інвесторам, проте ОВДП можна буде, за необхідності, продати на вторинному ринку та достроково "вийти" з цієї інвестиції.

За початок продажу ОВДП з портфеля НБУ виступили всі члени монетарного комітету. Водночас вони розійшлися у тому, коли це потрібно починати робити.

Зокрема, декілька членів комітету виступили за те, щоб Нацбанк почав продавати ОВДП зі свого портфеля негайно, адже вплив цього рішення може позначитися на ринку з певним часовим лагом.

Ще один спосіб вилучення "надрукованих" раніше гривень з обігу, який розглядають у Нацбанку — це підвищення норми обов’язкового резервування банків. Такий крок має зменшити надлишкову ліквідність банків.

Водночас у Нацбанку вважають, що запроваджувати такий захід потрібно вже після того, як там почнуть продавати ОВДП зі свого портфеля.

Крім цього, у Нацбанку розглядають можливість запровадити новий інструмент — довгострокові депозитні сертифікати, аби зменшити обсяги надлишкової ліквідності банківської системи та стимулювати банки підвищувати ставки за депозитами. Водночас в НБУ вважають, що такий інструмент буде зайвим у випадку, якщо регулятор почне продавати ОВДП.

"Учасники дискусії погодилися, що необхідність кроків з боку Національного банку значною мірою визначатиметься подальшим розвитком воєнних подій. Висока невизначеність обумовлює існування широкого спектру переважно зміщених вгору потенційних траєкторій ключової ставки та різні варіанти і комбінації додаткових заходів", — додали у Нацбанку.

Читайте також: Багато гривні не буває. Чому НБУ увімкнув на повну "друкарський верстат" та які будуть наслідки?

Уряд хоче, щоб НБУ друкував ще більше грошей та ще і щороку. Чим це загрожує?

Нагадаємо:

Обсяги "друку" гривні Нацбанком в останні місяці стабілізувалися на рівні 30 млрд грн на місяць. Так, 13 вересня НБУ "надрукував" додаткові 15 млрд грн, а за підсумками вересня загальна сума фінансування бюджету Нацбанком вже склала 30 млрд грн.

Українська економіка не здатна профінансувати війну самостійно: падіння ВВП на третину у 2022 року згідно прогнозу НБУ неминуче тягне за собою значне падіння податкових надходжень до бюджету. За цих умов уряд має два реалістичні шляхи наповнення бюджету: іноземна допомога чи друк коштів.

Економічна правда