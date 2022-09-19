Цены на газ в Европе опустились ниже 1800 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе 19 сентября впервые с 29 июля опустились ниже 1800 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1790 за 1 тысячу кубометров или €173,5 за МВт-час.

Газ дорожал на фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком" 2 сентября. Несмотря на снижение поставок, страны ЕС с сентября наращивают закачку газа в хранилища.

Напомним:

Биржевые цены на газ в Европе 16 сентября опустились почти на 10% и торговались по цене ниже 2000 долларов за тысячу кубометров.

В ходе торгов на бирже 15 сентября стоимость газа в Европе поднялась на 12% – до почти 245 евро за 1 МВт-час.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда