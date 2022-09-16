Цены на газ в Европе опустились ниже 2 тысяч долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе опустились почти на 10% и торговались по цене ниже 2000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость газа на эталонном хабе TTF в Нидерландах со снабжением в октябре во время утренних торгов снижалась до €194 за 1 МВт·ч.

К 12:30 по Киеву цена газа составляла €196,995 за 1 МВт·ч (минус 8,07%).

"Растущие запасы газа и крупные предложения сжиженного природного газа снизили цены, но стоимость газа все еще более чем в 7 раз превышает типичные цены для этого времени года", - пишет Bloomberg.

"Сейчас рынок, похоже, занял выжидательную позицию. Газ торгуется по цене около 200 евро, что достаточно высоко, чтобы обеспечить дальнейшее замедление спроса", – отметил глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

На этой неделе Европейская комиссия предложила ряд мер, которые помогут снизить влияние высоких цен на энергию на потребителей.

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План предусматривает привлечение 140 миллиардов евро из доходов энергетических компаний, а также обязательное ограничение пикового спроса на электроэнергию и повышение ликвидности. Все изменения должны быть подписаны государствами-членами, и продолжающиеся в этом месяце обсуждения будут непростыми, пишет агентство.

Чехия, председательствующая в Евросоюзе, созвала срочную встречу министров энергетики 30 сентября, чтобы успеть достичь соглашения к началу зимнего отопительного сезона.

Напомним:

В ходе торгов на бирже 15 сентября стоимость газа в Европе поднялась на 12% – до почти 245 евро за 1 МВт-час.

Экономическая правда