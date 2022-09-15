Биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту: котировки подскочили на 12%

В ходе торгов на бирже 15 сентября стоимость газа в Европе поднялась на 12% – до почти 245 евро за 1 МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость контрактов на поставку газа с исполнением в октябре на хабе TTF в Нидерландах выросла в ходе торгов на 12% - до 2500 долл за тысячу кубов.

При этом цена поднималась до 244 евро за 1 МВт-ч – на 26,2 евро за 1 МВт-ч больше, чем было накануне на закрытии торгов.

В то же время к 12:40 рост замедлился примерно до 3,27%: фьючерсы на газ стоили на тот момент €225 за 1 МВт-час.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС будет разрабатывать специфические подходы в отношениях со всеми поставщиками энергии, включая Россию, и создаст новый бенчмарк вместо TTF. Об ограничении цен на газ ЕС не договорился.

Напомним:

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Европейская комиссия подготовила проект регламента для разрешения энергетического кризиса в ЕС, в котором отсутствуют упоминания об установлении предельной цены на российский газ или любой импортируемый газ.

Экономическая правда