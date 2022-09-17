Зеленский поблагодарил Nike за их решение уйти с российского рынка

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Владимир Зеленский провел разговор с представителями компании Nike Inc, где поблагодарил американского производителя спортивной одежды за то, что он принял "правильное решение" о выходе из России.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении в Telegram.

По словам президента, решение Nike - это пример того, как бизнес может играть значительную роль в защите человечности и свободы.

Зеленский добавил, что в случае если государство выбирает путь террора, обязанность каждой уважающей себя компании - дистанцироваться от такого государства.

Ранее сообщалось, что компания Nike Inc приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не доступны в этом регионе.

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Напомним:

Компания Nike - американский производитель спортивной обуви и одежды - не продлила договор с крупнейшим франчайзом в России Inventive Retail Group. IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под брендом Nike.