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Зеленский поблагодарил Nike за их решение уйти с российского рынка

Суббота, 17 сентября 2022, 17:03 - Экономическая правда

 
getty images

Владимир Зеленский провел разговор с представителями компании Nike Inc, где поблагодарил американского производителя спортивной одежды за то, что он принял "правильное решение" о выходе из России.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении в Telegram.

По словам президента, решение Nike - это пример того, как бизнес может играть значительную роль в защите человечности и свободы. 

Зеленский добавил, что в случае если государство выбирает путь террора, обязанность каждой уважающей себя компании - дистанцироваться от такого государства. 

Ранее сообщалось, что компания Nike Inc приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не доступны в этом регионе.

Также читайте: Более 1000 компаний вышли из России, но не все остановили бизнес. Обновляется

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Напомним:

Компания Nike - американский производитель спортивной обуви и одежды - не продлила договор с крупнейшим франчайзом в России Inventive Retail Group. IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под брендом Nike.

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