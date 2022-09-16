Правительство приняло постановления по запуску обновленной льготной ипотеки с 1 октября

Кабинет министров принял два постановления, позволяющих запустить обновленную программу льготного ипотечного кредитования с октября.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство уже с октября даст старт обновленной под нужды военного времени программе льготного ипотечного кредитования.

Ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым.

Начальный взнос 20% и срок ипотеки до 20 лет позволяет всем, кто защищает, лечит и учит Украину получить свое жилье", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что функция подачи заявки на ипотеку появится в действии. Пока услуга находится в процессе разработки.

"Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку", – рассказал премьер.

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Напомним:

С 1 октября в Украине должна заработать программа Доступная ипотека под 3%, на первом этапе ею смогут воспользоваться четыре категории украинцев.

В Минэкономики заявили, что массовую ипотеку цифровизируют – оформить заявку на кредит можно будет через портал "Дія".

Экономическая правда