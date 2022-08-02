В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября

С 1 октября в Украине должна заработать программа Доступная ипотека под 3%, на первом этапе ею смогут воспользоваться четыре категории украинцев.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Мы хотим, чтобы страна развивалась уже сейчас. Поэтому сегодня правительство делает первый, но очень важный шаг к реализации инициативы президента Владимира Зеленского – программы доступной ипотеки для украинских семей".

Сейчас во время заседания правительство утвердит для государственной компании "Укрфинжилье" условия обеспечения доступного ипотечного кредитования", - сказал Шмыгаль.

По его словам, программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан.

Первая – это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория – медики. Третья – учителя и педагогические работники. Четвертая категория – ученые.

Шмыгаль добавил, что ставка по ипотеке для всех этих категорий украинцев составит 3%. Срок ипотеки – до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья.

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Премьер добавил, что со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка "будет так же льготной и составит 7% годовых".

Экономическая правда