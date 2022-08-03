В Минэкономики рассказали детали программы по льготной ипотеке под 3% годовых

В Минэкономики заявили, что массовую ипотеку цифровизируют – оформить заявку на кредит можно будет через портал "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Telegram.

Так, с 1 октября получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут:

военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны;

медики;

учителя и педагогические работники;

ученые.

"Работодатели этих категорий работников будут иметь возможность компенсировать им первоначальный взнос и часть тела кредита за счет бюджетных программ (размер компенсации зависит от выслуги).

Позже программа станет доступной для всех украинцев, чья жилая недвижимость не превышает 52,5 кв. м +21 кв. м на каждого члена семьи, - говорится в сообщении.

"Таким образом, украинцы, и, в первую очередь, наши военные, правоохранители, врачи и учителя, смогут приобрести квартиры на льготных условиях. Это частично решит проблему нехватки жилья, вернет украинцев, потерявших свой дом, из-за границы и активизирует отрасль строительства". благодаря росту объема заказов", – заявила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

В рамках программы "Доступная ипотека" можно будет приобрести жилье до 52,5 кв. м общей площади + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Если речь идет об областном центре, то в доме, находящемся в эксплуатации не более 10 лет. Стоимость не должна превышать оценочную, определенную оценщиком или сотрудником банка.

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Также стоимость 1 кв м не должна превышать опосредованную стоимость сооружения, определенную Минрегионом и увеличенную в 2,5 раза для областных центров, городов с населением более 300 тыс человек, на расстоянии до 15 км от Киева, в 2 раза – для городов с населением 100-300 тыс человек, в 1,75 раза – для других населенных пунктов.

Жилье застрахуют от рисков случайного уничтожения или случайного повреждения на полную оценочную стоимость, добавили в Минэкономики.

Напомним:

С 1 октября в Украине должна заработать программа Доступная ипотека под 3%, на первом этапе ею смогут воспользоваться четыре категории украинцев.

Экономическая правда