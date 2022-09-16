Суд решил забрать у компании Коломойского право эксплуатировать аэропорт Днепра

Днепровский окружной административный суд отменил компании Галтера Игоря Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта.

Об этом сообщил в Telegram мэр Днепра Борис Филатов.

"Официально подтверждаю, что сегодня Днепровский окружной административный суд отменил компании Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Истцом выступил городской совет Днепра. Третье лицо - НАБУ", - заявил Филатов.

По его словам, Кабмин, СНБО и Госавиаслужба длительное время не слишком волновались этим вопросом.

Более десяти лет никого не интересовал факт, что, используя аэропорт миллионного города, Коломойский монополизирует воздушное пространство. Что днепрян просто откровенно грабят заграничными ценами на авиабилеты.

Что государственный имущественный комплекс используется в частных интересах", – написал Филатов.

Он констатировал, что из-за российских ракетных обстрелов "аэропорт сейчас разрушен".

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"Да, война будет еще долго. Но настанет время, когда днепряне будут летать свободно в Европу. Лоукостами", - резюмировал мэр Днепра.

Собеседник Forbes в НАБУ подтвердил такое решение суда.

"Очевидно, что у компании Коломойского будет возможность оспорить это решение", - пишет издание.

В 2009 году Фонд госимущества продал 94,572% акций авиакомпании "Днипроавиа" ООО "Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет группа "Приват" Коломойского, отмечает "Интерфакс-Украина".

"Самолеты "Днеправиа" позже были переданы авиакомпании Windrose ("Роза Ветров", Киев), которая совершала большую часть полетов в аэропорту.

Ранее в 2020 году Северный апелляционный хозяйственный суд отказал ФГИУ в удовлетворении его иска к ООО "Галтера" о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций авиакомпании "Днеправиа" от 28 августа 2009 года", - напоминает издание.

Напоминаем:

В марте 2022 года сообщалось, что российские оккупанты атаковали аэропорт "Днепр" и уничтожили взлетно-посадочную полосу, аэродром испытал масштабные разрушения.

В конце 2021 года начались работы по строительству взлетно-посадочной полосы, перрона и рулижных дорожек в аэропорту Днепра. После завершения работ аэродром мог бы принимать более крупные самолеты, в частности Boeing 777 и Airbus A330.

Международный аэропорт является одним из самых больших в Украине, за первую половину 2021 года пассажирооборот составил 111,8 тыс. пассажиров.

Экономическая правда