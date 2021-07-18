Серед ТОПів аеропортів України у червні Бориспіль, Львів і Одеса

У ТОП-3 аеропортів України за підсумками червня 2021 року увійшли Бориспіль, Львів і Одеса.

Про це свідчить проведений avianews.com аналіз статистики авіапідприємств.

Бориспіль обслужив 938,7 тис. осіб, що становить 58% від всіх авіамандрівників України.

Результат Львова знаходиться на рівні 183,2 тис. пасажирів, Одеси - 129,1 тис. пасажирів.

У червні Одеса повернулася на третій рядок рейтингу серед аеропортів України.

"У травні третє місце зайняв аеропорт Харків, який за підсумками червня перемістився назад на четвертий рядок. Але цей аеропорт один з двох в країні перевищив результат роботи докризового червня 2019 року. Про аналогічний перевищенні показників повідомив також аеропорт Запоріжжя", - зазначає видання.

Пасажиропотік аеропортів України в червні і першому півріччі 2021 року:

Бориспіль: 938,7 тис./3 млн 396,9 тис. пасажирів

Львів 183,2 тис./512,4 тис. пасажирів

Одеса 129,1 тис./417,9 тис. пасажирів

Харків 126,9 тис./405 , 1 тис. пасажирів

"Київ" (Жуляни): 117,6 тис./337,3 тис. пасажирів

Запоріжжя: 66,7 тис./224,8 тис. пасажирів

Дніпро: 29,9 тис. / 111,8 тис. пасажирів

Нагадуємо:

Всього аеропорти України в червні 2021 року обслужили 1 млн 617,1 тис. пасажирів, повідомила Державіаслужба України. За підсумками роботи в першому півріччі 2021 року загальний пасажиропотік повітряних воріт країни склав 5 млн 479,1 млн чоловік.