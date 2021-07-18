Серед ТОПів аеропортів України у червні Бориспіль, Львів і Одеса
У ТОП-3 аеропортів України за підсумками червня 2021 року увійшли Бориспіль, Львів і Одеса.
Про це свідчить проведений avianews.com аналіз статистики авіапідприємств.
Бориспіль обслужив 938,7 тис. осіб, що становить 58% від всіх авіамандрівників України.
Результат Львова знаходиться на рівні 183,2 тис. пасажирів, Одеси - 129,1 тис. пасажирів.
У червні Одеса повернулася на третій рядок рейтингу серед аеропортів України.
"У травні третє місце зайняв аеропорт Харків, який за підсумками червня перемістився назад на четвертий рядок. Але цей аеропорт один з двох в країні перевищив результат роботи докризового червня 2019 року. Про аналогічний перевищенні показників повідомив також аеропорт Запоріжжя", - зазначає видання.
Пасажиропотік аеропортів України в червні і першому півріччі 2021 року:
- Бориспіль: 938,7 тис./3 млн 396,9 тис. пасажирів
- Львів 183,2 тис./512,4 тис. пасажирів
- Одеса 129,1 тис./417,9 тис. пасажирів
- Харків 126,9 тис./405 , 1 тис. пасажирів
- "Київ" (Жуляни): 117,6 тис./337,3 тис. пасажирів
- Запоріжжя: 66,7 тис./224,8 тис. пасажирів
- Дніпро: 29,9 тис. / 111,8 тис. пасажирів
Нагадуємо:
Всього аеропорти України в червні 2021 року обслужили 1 млн 617,1 тис. пасажирів, повідомила Державіаслужба України. За підсумками роботи в першому півріччі 2021 року загальний пасажиропотік повітряних воріт країни склав 5 млн 479,1 млн чоловік.
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