Возобновление приватизации: Арахамия рассказал, какие объекты выставят первыми

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что спиртовые заводы и небольшие здания станут первыми активами, которые Фонд госимущества отдаст на приватизацию

Об этом он сказал в интервью Forbes Украина.

По его словам, к спиртовым заводам сейчас большой интерес, потому что логистические цепочки поломаны и многие хотят инвестировать в биоэтанол, а спиртзаводы – хорошая площадка для развития этих производств.

Кроме этого, по словам Арахамии, на приватизацию пойдут небольшие здания: власти хотят запустить этот процесс, чтобы удержать предпринимателей в стране и ускорить развитие малого бизнеса.

"Человек может взять небольшое помещение и открыть там, например, СТО, тем самым инвестировать свои знания и капитал в Украину", – резюмировал нардеп.

Он также рассказал, что в Фонд госимущества может быть передана и часть российских активов. Но он не уточнил, когда они будут выставлены на приватизацию.

Напомним:

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Кабинет министров ускорил передачу госпредприятий в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.

В Минэкономики напомнили, что в рамках "малой приватизации" в 2022 году государство планирует найти собственников для, по меньшей мере, 150 предприятий.

Кабинет министров принял постановление, которое позволит возобновить процесс малой приватизации с 1 сентября.

Экономическая правда