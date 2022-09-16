Возобновление приватизации: Арахамия рассказал, какие объекты выставят первыми
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что спиртовые заводы и небольшие здания станут первыми активами, которые Фонд госимущества отдаст на приватизацию
Об этом он сказал в интервью Forbes Украина.
По его словам, к спиртовым заводам сейчас большой интерес, потому что логистические цепочки поломаны и многие хотят инвестировать в биоэтанол, а спиртзаводы – хорошая площадка для развития этих производств.
Кроме этого, по словам Арахамии, на приватизацию пойдут небольшие здания: власти хотят запустить этот процесс, чтобы удержать предпринимателей в стране и ускорить развитие малого бизнеса.
"Человек может взять небольшое помещение и открыть там, например, СТО, тем самым инвестировать свои знания и капитал в Украину", – резюмировал нардеп.
Он также рассказал, что в Фонд госимущества может быть передана и часть российских активов. Но он не уточнил, когда они будут выставлены на приватизацию.
Напомним:
Кабинет министров ускорил передачу госпредприятий в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.
В Минэкономики напомнили, что в рамках "малой приватизации" в 2022 году государство планирует найти собственников для, по меньшей мере, 150 предприятий.
Кабинет министров принял постановление, которое позволит возобновить процесс малой приватизации с 1 сентября.
Экономическая правда