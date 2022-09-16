Что и за сколько покупают украинцы в контексте подготовки к зиме – данные OLX

В конце лета 2022 года украинцы начали более тщательно готовиться к зиме: по сравнению с августом 2021 года больше всего вырос спрос на масляные и УФО обогреватели, тепловые вентиляторы и дизельные генераторы.

Об этом рассказали в OLX в ответ на запрос ЭП.

Отмечается, что по сравнению с августом прошлого года на OLX выросло количество поисков и заказов большинства товаров для обогрева.

Так, по количеству поисков на OLX десятка популярных позиций для обогрева в августе выглядела так:

дрова - 106 138 поисков;

печи (чугунные, буржуйки и т.п.) - 93 976 поисков;

кондиционеры - 66 406 поисков;

котлы (электрические, газовые, твердотопливные) - 58 313 поисков;

радиаторы - 44 660 поисков;

камины - 44 166 поисков;

бойлеры - 41 201 поиск;

масляные и УФО обогреватели – 34 536 поисков;

конвектор - 28 316 поисков;

одеяла и пледы - 24 897 поисков.

При этом по сравнению с августом 2021 года больше всего вырос спрос на три вида товаров:

Масляные и УФО обогреватели – количество поисков увеличилось почти в 40 раз.

Тепловые вентиляторы — поиски выросли более чем в пять раз.

Дизельные генераторы, популярность которых возросла в 4,7 раза.

"Согласно спросу выросла и средняя стоимость многих товаров для обогрева. Если сравнивать цены на самые популярные позиции, то в соответствии с августом прошлого года больше всего в цене выросли масляные и УФО обогреватели. Их средняя стоимость подскочила более чем на 230% и составила 2 000 грн.

Дизельные генераторы тоже значительно удорожали. Средняя цена выросла на 188% и составила в августе 77360 грн. Дрова выросли в цене на 65% и стоили в среднем 1400 грн. Печи подорожали более чем вдвое – до 3 700 грн", – свидетельствуют данные OLX.

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Какие товары для подготовки к зиме чаще всего заказывают украинцы и сколько тратят

Как свидетельствует статистика OLX Доставка, чаще всего в конце лета украинцы покупали теплые одеяла и пледы - в августе оформили более 2 600 заказов, что более чем в пять раз превышает показатель прошлого года.

Сообщается, что средний чек заказа составил 350 грн (на 50 грн больше, чем в прошлом).

"И самое динамично выросло число заказов масляных и УФО обогревателей - в 30 раз, стоимость заказа выросла почти в четыре раза.

В общем, средний чек вырос практически на все категории товаров, кроме дров (средняя стоимость покупки снизилась на 61% и составила 350 грн) и каминов (средняя стоимость покупки снизилась на 62% и составила 250 грн)", - говорят в OLX.

Также платформа предоставила данные о самом среднем чеке заказанных через OLX Доставка товаров для обогрева в августе 2022 года:

масляные и УФО обогреватели – 2850 грн/шт;

солнечные панели - 1925 грн/шт;

тепловые панели – 1600 грн/шт;

конвектор - 1600 грн/шт;

котлы (электрические, газовые, твердотопливные) - 1000 грн/шт.

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