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Украинские аграрии получат доступ к международной базе данных AgroChart

Пятница, 16 сентября 2022, 13:32 - Анастасия Жарикова
 
Минагрополитики

Министерство аграрной политики заключило меморандум с одной из крупнейших в мире баз данных AgroChart, содержащей информацию о ценах и статистике аграрных рынков с 1970 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в целях обеспечения сельскохозяйственных производителей актуальной информацией.

А именно о конъюнктуре украинского рынка, оценках экспортных возможностей и отслеживании изменений, влияющих на экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции Украины.

"Сегодня, как никогда раньше, важно обеспечивать наших аграриев достоверной информацией о функционировании рынков зерновых, масличных и кормовых ингредиентов, актуальной аналитикой экспортного предложения и импортного спроса в разрезе стран, ценами и т.д. Все это поможет им с принятием взвешенных решений", – объяснил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

Также в ведомстве рассматривается интеграция базы данных с Государственным аграрным реестром.

Напоминаем:

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На 8 сентября украинские аграрии за 2022 год в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" привлекли 57,17 млрд гривен кредитов.

Кабинет Министров разрешил аграриям не возвращать государству средства, полученные по программам поддержки животноводства и строительству элеваторов, если эти активы были уничтожены в результате нападения России.

Экономическая правда



Минагрополитики аграрии
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