Аграріям дозволили не повертати державі кошти за знищені окупантами елеватори та худобу

Кабінет Міністрів дозволив аграріям не повертати державі кошти, отримані за програмами підтримки тваринництва та будівництва елеваторів, якщо ці активи були знищені внаслідок нападу Росії.

Про це йдеться у постанові №960, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Відповідно до рішення уряду, підприємство або сільськогосподарський товаровиробник не повертають отримані бюджетні кошти, які вони отримали в межах державної допомоги, за біологічні активи та зерносховища, знищенні внаслідок воєнних дій.

А саме у випадку:

зменшення поголів’я закуплених племінних тварин, кіз, овець чи прирощеного поголів’я корів власного відтворення, за які було отримано бюджетні кошти;

вибуття зі стада окремих тварин, за які було отримано бюджетні кошти, з причин набуття хвороби, що унеможливлює отримання від неї основного виду продукції;

неможливість використання за цільовим призначенням об’єктів зберігання та переробки зерна, вартість якого була частково відшкодована, у зв’язку зі втратою, знищенням або пошкодженням такого об’єкта.

Для цього аграрії повинні мати документи з обліку довгострокових та поточних біологічних активів у сільгосппідприємствах, або складений в установленому порядку документ про обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії.





