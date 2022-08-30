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Аграріям дозволили не повертати державі кошти за знищені окупантами елеватори та худобу

Вівторок, 30 серпня 2022, 17:45 - Анастасія Жарикова

Кабінет Міністрів дозволив аграріям не повертати державі кошти, отримані за програмами підтримки тваринництва та будівництва елеваторів, якщо ці активи були знищені внаслідок нападу Росії.

Про це йдеться у постанові №960, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Відповідно до рішення уряду, підприємство або сільськогосподарський товаровиробник не повертають отримані бюджетні кошти, які вони отримали в межах державної допомоги, за біологічні активи та зерносховища, знищенні внаслідок воєнних дій.

А саме у випадку:

  • зменшення поголів’я закуплених племінних тварин, кіз, овець чи прирощеного поголів’я корів власного відтворення, за які було отримано бюджетні кошти;
  • вибуття зі стада окремих тварин, за які було отримано бюджетні кошти, з причин набуття хвороби, що унеможливлює отримання від неї основного виду продукції;
  • неможливість використання за цільовим призначенням об’єктів зберігання та переробки зерна, вартість якого була частково відшкодована, у зв’язку зі втратою, знищенням або пошкодженням такого об’єкта.

Для цього аграрії повинні мати документи з обліку довгострокових та поточних біологічних активів у сільгосппідприємствах, або складений в установленому порядку документ про обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії.



аграрії Кабмін
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