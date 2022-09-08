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Українські аграрії залучили доступних кредитів на 57 мільярдів 

Четвер, 8 вересня 2022, 17:31 - Анастасія Жарикова

Станом на 8 вересня українські аграрії за 2022 рік у межах програми "Доступні кредити 5-7-9" залучили 57,17 млрд гривень кредитів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Кредитами скористались 30 996 сільськогосподарських товаровиробників.

Під посівну кампанії до 1 червня аграрії взяли кредити на суму 38,6 млрд грн. З 1 червня кредити залучили 12 314 аграріїв на загальну суму 18,62 млрд грн.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період стали:

  • Київська область (3,42 млрд млн грн);
  • Вінницька область (2,29 млрд грн);
  • Чернігівська область (1,68 млрд грн).

Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: 

  • "Ощадбанк" (5,4 млрд грн);
  • "Райффайзен Банк" (3,92 млрд грн);
  • "Креді Агріколь банк" (3,55 млрд грн).

"Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва", – додали в Мінагрополітики.

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У відомстві пояснили, що процентна ставка для позичальника – це частина базової процентної ставки за кредитом, яку він сплачує. Різницю між базовою процентною ставкою та процентною ставкою для позичальника компенсує Фонд розвитку підприємництва.

аграрії Мінагрополітики кредит
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