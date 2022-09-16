Очередной караван с продовольствием готовится к выходу из портов: какое зерно будут отправлять

Еще пять судов с продовольствием планируют выйти из портов Большой Одессы в рамках "зерновой инициативы" в пятницу, 16 сентября, получив разрешение от Совместного координационного центра.

Об этом сообщает ООН, передает Интерфакс-Украина.

"СКЦ санкционировал выход четырех судов, которые перевозят 69 600 тонн зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что движение начнет еще одно судно, которое должно было выйти из порта раньше, но отложило начало движения до пятницы.

Судно Breeze с 47,2 тыс. тонн рапса отправится в Германию, Annabella с 8,5 тыс. тонн рапса – в Румынию.

В Грецию с 7,5 тыс тонн кукурузы и ячменя отправится судно Navin Vulture. Сухогруз CS Cihan планирует отправиться с 6,4 тыс. тонн соевых бобов в Египет.

Судно Octopus ранее перенесло выход из порта Южный и планирует выйти в Румынию из 6,5 тыс. тонн кукурузы.

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"По состоянию на 15 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 3 259 096 тонн. Всего было разрешено движение 313 судов - 169, прибывающих в украинские порты, и 144 - выходящих из них", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

В рамках "зерновой инициативы" в четверг, 15 сентября, запланирован выход 11 судов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Сообщалось, что за 1,5 месяца работы "зернового коридора" через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн. тонн агропродукции.





