"Зерновая инициатива": в четверг запланирован выход 11 судов из украинских портов

фото: мининфраструктуры

В рамках "зерновой инициативы" в четверг, 15 сентября, запланирован выход 11 судов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

На борту судов – 240 тыс тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Отмечается, что 9 судов уже покинули порты Одессы и Черноморска, а 2 балкера ожидают благоприятных погодных условий в порту "Южный".

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано уже 3,33 млн. тонн продовольствия. Всего из украинских портов вышло 145 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Сообщалось, что за 1,5 месяца работы "зернового коридора" через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции.

Экономическая правда