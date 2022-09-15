Фонд гарантирования продает ТРЦ "Магеллан" в Киеве

Фонд гарантирования вкладов физлиц в рамках продажи активов "МР Банка" (бывший "Сбербанк") выставил на аукцион ТРЦ "Магеллан".

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Аукцион пройдет 12 октября. На продажу выставят права требования по кредитным договорам, дебиторскую задолженность и объекты недвижимости МР Банка, в частности - торгово-развлекательный центр "Магеллан".

Здание ТЦ площадью 28,5 тыс. м2 находится недалеко от станции метро "Теремки" в Киеве на пересечении ключевых транспортных магистралей - Одесской трассы и Кольцевой дороги.

Вместе с ним продаются права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность. В обеспечении по кредитам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовая порука.

Третьей частью лота является имущественный комплекс площадью 13 тыс. м2 в с. Крупец в Хмельницкой области.

Начальная цена реализации лота – 3,2 млрд. грн.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Совет национальной безопасности и обороны решил национализировать корпоративные права украинских "дочек" российских Сбербанка и ВЕБ.РФ. Речь идет о зарегистрированных в Украине банках "Международный резервный банк" и Проминвестбанке (99,772644% акций принадлежит российской госкомпании "ВЭБ. РФ", или "Внешэкономбанк").

Процесс изъятия активов на сумму 25,6 млрд грн "МР банка" и "Проминвестбанка" приостановился 19 мая. Вскоре в правительстве объяснили, что готовятся разделить между государственными структурами конфискованные активы, но процесс занял больше времени, чем ожидалось.