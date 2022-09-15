Кабмин пока не планирует увольнять главу "Нафтогаза" Витренко – премьер

Правительство пока не планирует увольнять главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Об этом на пресс-конференции 14 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Forbes Украина.

"По состоянию на сегодняшний день в правительстве не обсуждается отставка главы "Нафтогаза". Дискуссий по этому поводу не было", - рассказал Шмигаль.

Он признал, что в течение лета между правительством и "Нафтогазом" были непростые дискуссии по объемам накопления газа и управлению долгом госкомпании.

По словам премьера, правительство получило гарантии от США и европейских стран, что Украина сможет рассчитывать на поставки газа в четвертом квартале этого года и в первом квартале следующего года.

"Это позволило нам снизить порог накопления с 19 млрд. до 15 млрд. кубометров газа на 1 октября", - сказал Шмигаль.

Переговоры с кредиторами "Нафтогаза" о реструктуризации еврооблигаций 2022 и 2026 годов, по его словам, продолжаются.

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Напомним:

В конце июля ЭП писала, что долговой кейс "Нафтогаза" вывел в публичную плоскость конфликт между Шмыгалем и Витренко, возникший на фоне разногласий по необходимым объемам газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона.

Собеседники ЭП в правительстве и Офисе президента утверждали, что на место Витренко уже начался поиск кандидатур. Но тогда сообщалось, что "вопрос увольнения еще окончательно не решен".

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Экономическая правда