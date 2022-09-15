Немецкий энергогигант Uniper ведет переговоры с правительством о возможной национализации

Немецкий энергогигант Uniper подтвердил, что ведет переговоры с немецким правительством о возможности передачи ему контрольного пакета акций.

Об этом говорится в заявлении компании от 14 сентября.

"В июле правительство Германии, Fortum (материнская компания Uniper – ред.) и Uniper договорились о стабилизационном пакете для Uniper. С тех пор общим приоритетом сторон является внедрение стабилизационных мер и долгосрочное решение для Uniper.

Из-за роста неопределенности в операционной среде стороны также ищут альтернативные решения, в частности прямое увеличение капитала, которое приведет к значительному участию правительства Германии в Uniper. Никаких решений, кроме согласованных в стабилизационном пакете в июле, принято не было", – пояснили в Uniper.

"С момента подписания стабилизационного соглашения европейский энергетический кризис еще более обострился, поскольку через Nord Stream 1 не поставляется российский газ, а цены на газ и электроэнергию были чрезвычайно высокими и нестабильными.

Таким образом, начиная с июля, финансовые потери Uniper из-за удорожания газа значительно выросли. Правительство Германии и Uniper продолжают обсуждение долгосрочного решения Uniper", - добавили в компании.

Напомним:

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Сообщалось, что Германия частично национализирует Uniper и предоставит финансовую помощь в размере 15 миллиардов евро, к началу войны эта была крупнейшим немецким партнером "Газпрома".

Ранее немецкий газовый гигант Uniper обратился к немецкому правительству с просьбой о помощи - компания запросила финансовую помощь в 9 млрд евро, что более чем вдвое превышает ее рыночную стоимость.

Экономическая правда