Германия покупает 30% акций газового гиганта Uniper из-за убытков от действий "Газпрома"

Германия частично национализирует Uniper и предоставит финансовую помощь в размере 15 миллиардов евро, к началу войны эта была крупнейшим немецким партнером "Газпрома".

Об этом сообщает материнская компания Fortum Corporation, передает liga.net.

"Мы переживаем беспрецедентный энергетический кризис, требующий жестких мер. После интенсивных, но конструктивных переговоров мы нашли решение, отвечающее интересам всех привлеченных сторон. Мы руководствовались срочностью и необходимостью защитить безопасность поставок в Европе во время войны", - заявил гендиректор Fortum Маркус. Раурамо.

В компании уточнили, что стабилизационный пакет состоит из трех основных составляющих: выкуп Германией 30% акций Uniper SE за 267 млн ​​евро, дополнительного вливания Германией 7,7 млрд евро в капитал Uniper. А также увеличение кредитной линии немецкого государственного банка KfW на 7 млрд. евро для поддержания ликвидности.

После частичной национализации Uniper финская компания Fortum останется мажоритарным акционером. Но ее доля в компании сократится с 80 до 56%.

Uniper, Fortum и правительство Германии работают над изменением структуры оптовых газовых контрактов компании, которая привела к миллиардным убыткам после внезапного прекращения поставок газа Россией.

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Ранее сообщалось, что немецкий энергогигант Uniper может получить 5 миллиардов евро государственной поддержки – также предполагается, что правительство получит долю в 30% компании.

Ранее немецкий газовый гигант Uniper обратился к немецкому правительству с просьбой о помощи - компания запросила финансовую помощь в 9 млрд евро, что более чем вдвое превышает ее рыночную стоимость.