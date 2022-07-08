Из-за газового кризиса энергогигант Uniper попросил правительство ФРГ о финансовой помощи – СМИ

Немецкий газовый гигант Uniper обратился к немецкому правительству с просьбой о помощи - компания запросила финансовую помощь в 9 млрд евро, что более чем вдвое превышает ее рыночную стоимость.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Uniper, сильно зависящая от российского газа, предложила правительству взять "соответствующую" долю в капитале. А также попросила о дополнительном долговом финансировании из-за увеличения кредитной линии, поддерживаемой государством", - пишет агентство.

Отмечается, что правительство и Uniper неделями ведут переговоры о потенциальном пакете спасения компании.

Ранее в Uniper подсчитали, что компании может потребоваться около 9 млрд евро.

Власти также могут позволить компании перевести часть расходов на потребителей, писал ранее Handelsblatt.

По данным источников издания, правительство может получить в компании более 30%. Еще один возможный вариант – национализация компании, однако такой сценарий маловероятен. Контрольный пакет главного акционера Uniper – Fortum (владеет 78% акций), принадлежит правительству Финляндии, и Германия не будет делать шагов, которые усложнят политические отношения между странами, писал Handelsblatt.

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"В ответ на газовый кризис Германия стремится восстановить законсервированные угольные электростанции и приняла законодательство, которое позволит энергетическим компаниям переводить более высокие затраты на потребителей, хотя пока он не хочет применять это мероприятие, поскольку обеспокоен ростом стоимости жизни.

Uniper столкнулся с проблемой ликвидности еще до войны России в Украине, когда резкие колебания цен заставили компанию ссудить 10 миллиардов евро, чтобы покрыть маржинальные расходы. Финансирование включало 2 миллиарда евро от государственного банка развития Германии KfW, а также кредит в 8 миллиардов евро от Fortum", – пишет Bloomberg.

Экономическая правда