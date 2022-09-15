Казахстан консультируется с США и Еврокомиссией, чтобы не попасть под антироссийские санкции

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна консультируется с администрацией США и Еврокомиссией, чтобы не попасть во вторичные санкции.

Об этом он сказал в кулуарах Съезда лидеров мировых и традиционных религий, пишет издание Orda.kz.

Отмечается, что соглашения казахстанских компаний с РФ находятся на контроле властей США и Евросоюза.

"Казахстан не подпадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций.

Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с Еврокомиссией и администрацией США", - заявил министр.

Напомним:

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход РФ – после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.

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Казахстан с сентября будет продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан, поскольку страна ищет альтернативу Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который Россия угрожала закрыть.

Экономическая правда