В Кремле посчитали прямые убытки финансовому сектору от санкций – Bloomberg
В Министерстве финансов РФ посчитали прямые убытки для финансового сектора страны в результате введенных странами Запада санкций за ее вторжение в Украину.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Министерства финансов России в распоряжении редакции.
Так, финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов "прямых убытков" от широких санкций, введенных США и союзниками.
Оценка, включающая значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также 300 миллиардов долларов валютных резервов, замороженных санкциями, была включена в презентацию для совещания топ-чиновников РФ в прошлом месяце.
Россия оценила, что в результате санкций потеряла:
- 40% рыночной капитализации;
- 300 млрд долларов резервов Центробанка РФ;
- 4,6 трлн руб в виде замороженных евробондов;
- 10% капитала банковской системы;
- 563 млрд руб. замороженных розничных активов, а также активов, находящихся в депозитариях.
Кроме того, в презентации отмечается влияние попадания под санкции 80% активов банковского сектора, отключения от международной платежной системы Swift и потеря доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. Отмечается, что инструменты, в частности – деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения – практически исчезли.
В отчете не приведена общая оценка удара от санкций, зато сосредотачивается на финансовой системе и не рассматривает влияние на экономику в целом.
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Напомним:
Российские чиновники и экономисты в частном правительственном отчете предупреждают о глубоком и длительном экономическом ущербе стране в результате санкций за вторжение в Украину, написал Bloomberg.
Да, в отчете моделируются три сценария для российской экономики в последующие годы. Два из трех сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на уровень к 24 февраля только в конце десятилетия или позже.
По базовому сценарию в следующем году экономика упадет на 8,3% ниже уровня 2021 года, а по "стрессовому" сценарию по меньшей мере в 2024 году достигнет наибольшего падения в "минус" 11,9%. По всем сценариям давление санкций усиливается и к ним может присоединиться больше стран.
В отчете предупреждается об "уменьшении объемов производства в ряде экспортно-ориентированных секторов", начиная от нефти и газа и заканчивая металлургией, химической промышленностью и изделиями из древесины. Хотя позже возможно некоторое восстановление, эти секторы перестанут быть движущими силами экономики.