В Кремле посчитали прямые убытки финансовому сектору от санкций – Bloomberg

В Министерстве финансов РФ посчитали прямые убытки для финансового сектора страны в результате введенных странами Запада санкций за ее вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Министерства финансов России в распоряжении редакции.

Так, финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов "прямых убытков" от широких санкций, введенных США и союзниками.

Оценка, включающая значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также 300 миллиардов долларов валютных резервов, замороженных санкциями, была включена в презентацию для совещания топ-чиновников РФ в прошлом месяце.

Россия оценила, что в результате санкций потеряла:

40% рыночной капитализации;

300 млрд долларов резервов Центробанка РФ;

4,6 трлн руб в виде замороженных евробондов;

10% капитала банковской системы;

563 млрд руб. замороженных розничных активов, а также активов, находящихся в депозитариях.

Кроме того, в презентации отмечается влияние попадания под санкции 80% активов банковского сектора, отключения от международной платежной системы Swift и потеря доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. Отмечается, что инструменты, в частности – деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения – практически исчезли.

В отчете не приведена общая оценка удара от санкций, зато сосредотачивается на финансовой системе и не рассматривает влияние на экономику в целом.

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Напомним:

Российские чиновники и экономисты в частном правительственном отчете предупреждают о глубоком и длительном экономическом ущербе стране в результате санкций за вторжение в Украину, написал Bloomberg.

Да, в отчете моделируются три сценария для российской экономики в последующие годы. Два из трех сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на уровень к 24 февраля только в конце десятилетия или позже.

По базовому сценарию в следующем году экономика упадет на 8,3% ниже уровня 2021 года, а по "стрессовому" сценарию по меньшей мере в 2024 году достигнет наибольшего падения в "минус" 11,9%. По всем сценариям давление санкций усиливается и к ним может присоединиться больше стран.

В отчете предупреждается об "уменьшении объемов производства в ряде экспортно-ориентированных секторов", начиная от нефти и газа и заканчивая металлургией, химической промышленностью и изделиями из древесины. Хотя позже возможно некоторое восстановление, эти секторы перестанут быть движущими силами экономики.