Эмбарго на российскую нефть существенно ударит по российской добыче – МЭА

В Международном энергетическом агентстве посчитали, что добыча российской нефти к февралю упадет на 17% по сравнению с добычей до полномасштабного вторжения вследствие нефтяного эмбарго ЕС.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчет Агентства.

Хотя падение на 1,9 миллиона баррелей в день меньше падения на 3 миллиона баррелей в сутки, прогнозируемые МЭА в марте, прогноз указывает на влияние, которое может иметь запрет ЕС на российскую сырую нефть и нефтепродукты, даже если значительные объемы будут перенаправлены в другие страны.

Россия, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей нефти, добыла почти 11 миллионов баррелей нефти и продуктов в сутки в августе, что лишь незначительно ниже добычи до 24 февраля. Ожидается, что добыча упадет до 10,2 млн. баррелей в сутки в декабре и до 9,5 млн. баррелей в сутки к февралю 2023 года.

Несмотря на падение экспорта в Европу, США, Японию и Корею на 2 млн б/д с момента полномасштабного вторжения, перенаправление поставок в Индию, Китай и Турцию смягчило потери для РФ. Однако, когда эмбарго ЕС вступит в силу, МЭА ожидает, что еще 1,4 млн б/д сырой нефти и 1 млн б/д нефтепродуктов будут нуждаться в новых покупателях.

Общий российский экспорт нефти фактически вырос в августе на 220 тыс баррелей в сутки, но, несмотря на это, доходы агрессора от экспорта упали на 1,2 млрд долл. до 17,7 млрд долл. из-за снижения цен на нефть.

Окончательное влияние санкций ЕС будет зависеть от эффекта прайскепов, предложенных членами G7 для ограничения цены, которую страны за пределами эмбарго могут платить за российскую нефть. МЭА заявило, что некоторые третьи страны вряд ли согласятся на ограничение цены, что приведет к дальнейшему перенаправлению части российского экспорта нефти.

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