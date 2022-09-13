Доходи РФ від енергоносіїв впали до мінімуму за 14 місяців через санкції

Енергетичні доходи Росії в серпні скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців, адже через західні санкції ціни на російську нафту впали.

Про це повідомляє Bloomberg.

Через санкції чимало "традиційних" покупців російської нафти у Європі відмовилися купувати її, а відтак РФ була змушена продавати нафту зі значною знижкою на азіатських ринках. Це не дало Москві отримати прибутки внаслідок вищих світових цін на нафту.

Крім того, хоча у серпні спотові ціни на газ у Європі були рекордно високими, газові доходи не змогли повністю компенсувати зниження доходів від нафти. "Газпром" цього літа істотно скоротив експорт газу до Європи у ході шантажу регіону до зняття з країни санкцій за вторгнення в Україну.

Згідно з даними Міністерства фінансів РФ нафтогазові доходи, які складають понад третину бюджету Росії, минулого місяця впали до 671,9 млрд рублів (11,1 млрд доларів), що є найнижчим показником з червня 2021 року.

Це майже на 13% менше, ніж у липні. Це також зниження на 3,4% порівняно з минулим роком, хоча ціни на нафту марки Urals зросли майже на 10%.

Місячне падіння нафтогазових надходжень Росії в серпні є результатом правил сплати податків, зауважує російський Мінфін. Російські виробники нафти зазвичай сплачують податок на прибуток за попередній квартал у квітні, липні, жовтні та січні. Таким чином сплата податку додала приріст нафтогазової виручки за липень на 306,3 млрд рублів.