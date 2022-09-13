"Нафтогаз" до сих пор не получил контроля над облгазами Фирташа – Витренко

НАК "Нафтогаз" пока так и не получил контроля над облгазами из группы РГК Дмитрия Фирташа после того, как государство юридически передало их в управление госкомпании.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко во время брифинга во вторник.

"Было принято решение, чтобы передать облгазы в управление "Нафтогаза", но это решение пока не реализовано", – отметил Витренко. По его словам, компания со своей стороны производит все необходимые для получения контроля действия, однако сталкивается с сопротивлением со стороны менеджеров РГК.

"Руководство облгазов, а это группа Фирташа (группа РГК Дмитрия Фирташа - ЭП), ожидаемо все воспринимает недружественно, [они] противостоят фактически "Нафтогазу" и законным попыткам "Нафтогаза" получить управленческий контроль над этими облгазами", - рассказал Витренко.

Кроме того, продолжил он, есть решения судов, блокирующих возможности компании управлять этими облгазами. Сейчас "Нафтогаз" подает на них апелляции.

"Ситуация в процессе. Пока мы не можем сказать, что мы уже начали управлять и реально контролировать эти облгазы Фирташа", – подытожил Витренко.

Справка. Операторы газораспределительных сетей (ГРМ) распределяют газ, обслуживают трубы, устраняют аварии и обеспечивают необходимое давление в сетях. Таких компаний на всю Украину 43. Половину облгазов недавно контролировала Региональная газовая компания (РГК) Дмитрия Фирташа. Суммарно подконтрольные бизнесмену операторы ГРМ распределяли около 70% газа в стране.

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Напоминаем:

В мае суд передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Впоследствии АРМА передала эти активы в управление "Нафтогазу".