Фонд гарантирования продолжил принятие заявок от претендентов на "Банк Сич": причина

Фонд гарантирования вкладов повторно продлил сроки конкурса по поиску инвесторов на вывод "Банка Сич" с рынка: не все успели подать заявки.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда, проинформированне собеседники ЭП.

Так, срок предоставления предварительно квалифицированными инвесторами конкурсных предложений на участие в выводе с рынка банка продлен до 19 сентября включительно. Также продлена возможность для других заинтересованных инвесторов подать заявку на допуск к участию в открытом конкурсе до 12 сентября.

"Такое решение было принято по просьбе одного из заинтересованных инвесторов и с учетом проявленного интереса со стороны других потенциальных участников открытого конкурса", - говорится в сообщении ФГО.

По данным ЭП, Фонд получил только один пакет документов от одного участника конкурса в предварительно установленный срок. Этим участником был один из украинских коммерческих банков, при этом от киевских властей Фонд не получил полный пакет документов. Ранее сообщалось, что столица хочет инвестировать в Банк Сич для создания на его базе Муниципального банка Киева.

Как сообщал Forbes Украина, активами "Банка Сечь" заинтересовались пять покупателей: Аккордбанк Даниила, РВС Банк, Таскомбанк, "Укрпочта" и Киевская горадминистрация.

По новым срокам победителя конкурса Фонд определит до 23 сентября.

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Напоминаем:

Киев планирует создать Муниципальный банк города и подать заявку на вывод из рынка обанкротившегося "Банка Сич".

Правление Нацбанка 9 августа отнесло "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных – банк не выполнил своевременно свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинанса из-за нехватки средств.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выводу "Банка Сич" с рынка и ввел в него временную администрацию.