Франция и Румыния подпишут соглашение об увеличении экспорта украинского зерна

Клеман Бон Reuters

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил в воскресенье, что подпишет соглашение с Румынией, чтобы помочь увеличить экспорт украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Средиземноморье.

Об этом пишет Reuters.

"Экспорт зерна из Украины упал с начала войны из-за того, что ее черноморские порты, ключевой путь для поставок, долгое время были закрыты, что повысило мировые цены на продовольствие и вызвало опасения по поводу дефицита в Африке и на Ближнем Востоке.

Румыния, второй крупнейший экспортер пшеницы в ЕС в страны вне ЕС, включая Египет, после Франции и крупнейший экспортер кукурузы, являлась одним из альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна", - отметило агентство.

"Завтра я подпишу соглашение с Румынией, которое позволит Украине поставлять еще больше зерна... в Европу и развивающиеся страны, в том числе средиземноморские страны, которые нуждаются в его продовольствии", - цитирует Reuters слова Бона в эфире французского радио France Inter radio.

По словам министра, соглашение охватывает экспорт сухопутным, морским и речным транспортом.

Согласно проекту соглашения, с которым ознакомилось Reuters, Париж инвестирует в разработку проекта, направленного на повышение эффективности порта Галац, оборудование пограничных пунктов на севере Румынии, максимальное использование зерновых контейнеров, размещенных в порту Констанца, а также увеличение пропускной способности в порту Констанцы и через Сулинский морской канал.

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Как отмечает Reuters, это также помогло бы выстроить среднесрочную стратегию для экспортного коридора между Румынией и Украиной и обеспечить оптимизацию движения судов с украинским зерном.

Агентство напоминает, что без ссылок на источник президент РФ Путин 7 сентября заявил, что якобы только 2 из 87 кораблей, перевозивших 60 000 тонн зернопродуктов в рамках международного соглашения, заключенного при посредничестве ООН, отправились в бедные страны.

Министр транспорта Бон отверг утверждение Путина.

Ссылаясь на данные ООН, британское министерство обороны также опровергло это заявление и заявило, что около 30% экспортируемого по соглашению зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, резюмирует Reuters.

Напомним:

В рамках реализации "зерновой инициативы" 12 сентября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 9 судов из 163,8 тыс тонн агропродукции - они направляются в страны Азии и Европы. В понедельник порты Большой Одессы планируют принять на вход 13 судов под загрузку.

В субботу, 10 сентября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из украинских портов вышло пять судов с агропродукцией.

По состоянию на 5 сентября в рамках черноморской зерновой инициативы из Украины было экспортировано более 2 миллионов тонн.

Украина ожидает экспортировать "зерновым коридором" 3 миллиона тонн агропродукции в месяц только из портов Большой Одессы, а также распространить инициативу на порт Николаева.

В рамках работы "зернового коридора" экспорт любых других товаров кроме продукции АПК пока не планируется.

Экономическая правда