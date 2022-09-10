Из портов "Большой Одессы" отправились еще пять судов

В рамках реализации "зерновой инициативы" из украинских портов вышло пять судов с агропродукцией

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры у Facebook.

Сегодня, 10 сентября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов. На их борту 90 тыс. тонн украинской агропродукции ", – говорится в сообщении.

Суда будут направляться к странам Африки и Европы.

В общей сложности от выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,6 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 113 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

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Напомним:

По состоянию на 5 сентября в рамках черноморской зерновой инициативы из Украины было экспортировано более 2 миллионов тонн.

Украина ожидает экспортировать "зерновым коридором" 3 миллиона тонн агропродукции в месяц только из портов Большой Одессы, а также распространить инициативу на порт Николаева.

В рамках работы "зернового коридора" экспорт любых других товаров кроме продукции АПК пока не планируется.