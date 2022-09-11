Украина планирует снизить потребности в финансировании госбюджета в 2023 году до 3 миллиардов долларов в месяц

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Правительство планирует уменьшить финансирование государственного бюджета в 2023 году до 3 млрд. долларов в месяц с 5 млрд. долларов в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES, передает Интерфакс-Украина.

"Понимаем что нужно, чтобы дефицит госбюджета был около $3 млрд в месяц", – сказал Шмигаль.

Премьер отметил, что США и ЕС придерживаются активной позиции по покрытию необходимого Украине финансирования, тогда как позиция МВФ пока достаточно пассивна.

Сейчас финансовая поддержка международного сообщества покрывает до 40% бюджетных расходов Украины. По словам Шмыгаля, 5 млрд евро от ЕС должны поступить до конца сентября.

В общей сложности, по словам министра финансов Сергея Марченко, в 2022 году Украина планирует получить около 30 млрд долларов помощи, с начала полномасштабного вторжения, из которых уже получено около 17 млрд долларов.

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Напомним:

Национальный банк ожидает, что до конца года Украина получит 12 млрд. долларов анонсированной помощи от международных партнеров.

Правительство ожидает, что до конца года Украина получит оставшиеся 3 млрд евро от Евросоюза в рамках пакета помощи в 9 млрд евро, при этом уже ведутся консультации по программе на следующий год.

Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд. евро макрофинансовой помощи Украине.