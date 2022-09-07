Шмигаль незабаром очікує ще 3 мільярди євро від ЄС, обговорюється допомога на 2023 рік

Уряд очікує, що до кінця року Україна отримає решту 3 млрд євро від Євросоюзу в рамках пакету допомоги у 9 млрд євро, при цьому вже ведуться консультації щодо програми на наступний рік.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду 7 вересня.

"Сьогодні Єврокомісія оголосила про виділення 5 млрд євро. Ще 3 млрд очікуємо до кінця цього року. Вдячний президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за швидке та своєчасне рішення. Сподіваюся на таке ж швидке прийняття пропозиції Європейським Парламентом і Радою ЄС", — сказав Шмигаль.

Він також повідомив, що під час робочого візиту в Берлін і Брюссель разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та лідерами ЄС були розпочаті політичні консультації щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік.

"Нам необхідна буде підтримка від ЄС у розмірі 12 млрд євро. Разом з іншою допомогою від союзників та міжнародних фінансових організацій це дозволить покрити запланований дефіцит бюджету й забезпечить стабільність нашої економіки", — наголосив Шмигаль.

Нагадуємо:

Європейська комісія у середу запропонувала виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.