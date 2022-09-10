Нацбанк за последнюю неделю на межбанке продал почти 482 миллиона долларов

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За неделю с 5 по 9 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 481,97 млн ​​долларов и купил 7 млн ​​долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций, Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 481,97 млн ​​долларов. При этом регулятор купил 7 млн. долларов.

В то же время, с начала 2022 года Нацбанк купил 3,096 млрд долларов и 110,97 млн ​​евро и продал 17,33 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Напомним:

Национальный банк пока не видит потребности в коррекции официального курса гривны, который составляет 36,6 грн за доллар.

С 6 сентября Нацбанк запретил покупку валюты бизнесом до расхода у него имеющейся.

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Нацбанк сменил валютные ограничения и с 6 сентября разрешил банкам продавать населению больше валюты.