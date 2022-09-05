НБУ заборонив бізнесу купувати валюту до витрати наявної в нього

З 6 вересня Нацбанк заборонив купівлю валюти бізнесом до витрати у нього наявної.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідні зміни ухвалені постановою правління НБУ №197 від 2 вересня, яка набуває чинності з 6 вересня.

За даними регулятора, станом на 2 вересня обсяг коштів на валютних рахунках юросіб (без урахування коштів бюджету та позабюджетних фондів) у банках становить 8,7 млрд дол.

"Зважаючи на це, відповідна норма зменшить попит на іноземну валюту та дасть змогу зберегти міжнародні резерви України, які є важливими для забезпечення оборонних потреб, стабільної роботи економіки та фінансової системи країни", – зазначили в Нацбанку.

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