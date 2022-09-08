Нацбанк не планує змінювати офіційний курс: від чого це залежить

Національний банк наразі не вбачає потреби у корекції офіційного курсу гривні, який наразі становить 36,6 грн за долар.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив під час брифінгу щодо рішення правління НБУ з монетарної політики.

"Можу вас запевнити, що наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. Національний банк має достатні можливості для того, щоб забезпечити фіксацію курсу на поточному рівні", – розповів він.

Ніколайчук пояснив, що регулятор враховує низку індикаторів при оцінці необхідності корекції офіційного курсу.

Зокрема, враховується рівень міжнародних резервів, дисбаланси на валютному ринку, які вимагають інтервенцій з боку НБУ, поточні та очікувані обсяги міжнародної допомоги, а також зміни обмінного курсу гривні до інших від долара валют.

Також НБУ звертає увагу на динаміку економічної активності та інфляції в Україні та в країнах-торговельних партнерах.

"Аналізуючи набір цих факторів очевидно, що зараз ситуація набагато стійкіша, порівняно з тією, яка була в червні-липні, і яка змусила нас піти на корекцію офіційного обмінного курсу", – резюмував Ніколайчук.