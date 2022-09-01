РФ хочет пополнить резервы на $70 миллиардов юанями и другими "дружественными" валютами - СМИ

Россия работает над планом покупки 70 млрд долл. в юанях и других валютах "дружественных" стран до конца года в условиях, когда половина валютных резервов страны в долларе и евро заморожены западными санкциями.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на презентацию в распоряжении редакции и собеседников, приближенных к обсуждению.

План получил предварительную поддержку на специальном совещании по вопросам планирования, где собрались топ-чиновники правительства и центрального банка государства-агрессора. В частности, на состоявшейся 30 августа встрече присутствовала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Замороженные 300 миллиардов долларов не помогли России. Напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей", – говорится в презентации, где агрессор официально признает подлинное влияние санкций. Удержание этих денег "является прямым сокращением инвестиций в Россию в пользу инвестиций в другие страны", говорится в документе.

При этом покупать валюты "дружественных" стран, как РФ называет правительства, не введя против страны санкции за полномасштабное вторжение в Украину, является проблематичным вопросом. Дело в том, что дальнейшая продажа юаней "требует отдельного соглашения с Китаем, которое будет очень трудно достичь во время кризиса".

Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвергаются "высоким политическим рискам", поскольку эти правительства могут изменить свою политику, тогда как турецкая лира сталкивается с серьезными девальвациями, говорят в российском правительстве.

Но в краткосрочной перспективе, поскольку поступления от экспорта нефти и газа продолжаются, а профицит счета текущих операций достиг рекордного уровня и подталкивает рубль вверх, предлагается потратить 4,4 триллиона рублей (70 миллиардов долларов) на покупку валют "дружественных" стран, прежде всего – именно юаней.

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Банки, как отмечается в плане, переполнены "мягкими" валютами, ведь попытки перевести международную торговлю с долларов и евро не слишком успешны – торговые партнеры России не в восторге от приема платежей в собственных валютах.

В июне официальные лица впервые высказали идею покупать "дружественные" валюты, чтобы замедлить рост рубля. Тогда министр экономики Максим Решетников подверг критике эту идею, заявив, что этого будет недостаточно для значительного изменения курса рубля, но это заставит правительство резко сократить расходы.

В документе не упоминается падение юаня по отношению к доллару в текущем году, что снизило стоимость резервов России, которые она перечисляет в американской валюте.

До полномасштабной войны Россия постоянно увеличивала свои инвестиции в юане в рамках кампании по диверсификации резервов. Хотя эти активы не были заморожены санкциями США и Европы, доступ России к ним все равно ограничен.

В документе говорится, что активы в юане могут составить 180 млрд дол. Центробанк РФ перестал сообщать о валютном разрезе резервов после введения санкций, но на 1 января на юань приходилось 17,1% резервов, или чуть более 100 млрд дол.

План предусматривает потратить эти деньги – все 180 миллиардов долларов – в течение следующих трех-пяти лет, чтобы помочь покрыть огромные затраты на замену иностранных технологий и перенос транспортной инфраструктуры на новые рынки в Азии.

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Напоминаем:

Российские международные резервы, более половины (около 300 млрд долл.) из которых заморожены союзниками Украины и недоступны для смягчения последствий санкций, за пять месяцев великой войны упали с исторически высокого уровня 643,2 млрд долл. до 572,1 млрд долл. в конце июля .





