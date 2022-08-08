В Ливане не приняли украинское судно, которое первым вышло из Одесского порта
Покупатель в Ливане отказался от поставки украинской кукурузы, которую погрузили на первое судно, вышедшее из украинского черноморского порта после начала полномасштабной войны.
Об этом сообщило Посольство Украины в Ливане, Bloomberg.
Как передает украинское посольство, по информации грузоотправителя украинского зерна на борту судна "Razoni", покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков доставки более чем на 5 месяцев.
"Поэтому грузоотправитель сейчас ищет другого получателя для разгрузки его зерна в Ливане/Триполе или любой другой стране/порту", - сообщило посольство.
Как пишет Bloomberg, представитель министерства экономики Ливана заявила, что правительство не причастно к грузу, поскольку оно было предназначено для частного покупателя.
Организация Объединенных Наций, участвовавшая в заключении соглашения по экспорту зерна из украинских портов, также не имеет отношения к тому, куда направляются суда из Украины, поскольку это коммерческие решения. Об этом заявил представитель ее генерального секретаря на брифинге в понедельник.
Напоминаем:
1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс тонн украинской кукурузы. Министерство обороны Турции вечером 2 августа подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.
3 августа представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.