Украинские фондовые биржи возобновили торги ценными бумагами

"Украинская биржа" и фондовая биржа ПФТС заявили о возобновлении торговли ценными бумагами, прекращенной в первый день войны.

Об этом говорится в заявлениях "Украинской биржи" и ПФТС.

"4 августа 2022 года НКЦБФР отменило большинство ограничений, введенных 24 февраля 2022 года в связи с вооруженным нападением России на Украину и введением военного положения. Поэтому с 8 августа 2022 г. мы возобновляем торговлю всеми ценными бумагами", – говорится в сообщении на сайте "Украинской биржи".

Также организация возобновляет действие тарифов, действовавших до 24 февраля 2022 года. А именно:

счета за абонентскую плату по тарифу "Премиум" за август будут выставляться с 08 августа 2022;

счета на оплату услуг по информационно-техническому обслуживанию за август будут выставлены в ближайшее время и в дальнейшем будут выставляться в начале месяца для осуществления оплаты авансом;

тариф за резервирование Рабочей станции по Членам Биржи, которые по состоянию на 01 августа 2022 года были подключены к торговой системе, не применяется.

О возобновлении работы также сообщили в ПФТС.

"Во исполнение решения НКЦБФР №1053 от 04.08.2022 г., ПФТС возобновляет торговлю всеми ценными бумагами, допущенными к торгам на бирже, с 8 августа 2022 г.", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

С 8 августа Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку снимает почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, введенных с началом большой войны.

Депозитарий Национального банка возобновляет операции с государственными ценными бумагами.