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В Украине почти полностью возобновляется работа фондового рынка

Четверг, 4 августа 2022, 18:55 - Экономическая правда
 
НКЦБФР

С 8 августа Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку снимает почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены с началом большой войны.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

"В течение пяти месяцев войны рынки капитала и товарные рынки работали в ручном режиме. Регулятор тщательно отслеживал и анализировал результаты каждой разрешенной операции. При мирной жизни это нонсенс, но война продиктовала свои условия. Благодаря индивидуальному подходу и умеренной позиции, мы смогли побороть панические настроения, сохранить активы и не допустить дефолты по ряду ценных бумаг", – отметил глава Нацкомиссии Руслан Магомедов.

Он добавил, что участникам следует помнить – война продолжается и деятельность на рынках капитала должна осуществляться максимально взвешенно.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что шаг по разблокированию рынков капитала и товарных рынков является своевременным и взвешенным, ведь участники рынков подтвердили готовность к развитию финансового сектора.

Напоминаем:

С 11:00 24 февраля Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку временно приостановила обращение всех ценных бумаг.

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фондовый рынок НКЦБФР
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