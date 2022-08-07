Депозитарий НБУ возобновляет обращение государственных ценных бумаг

Депозитарий Национального банка возобновляет операции с государственными ценными бумагами.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что ранее аналогичное решение принял профильный регулятор рынков капитала – Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Восстановление оборота государственных ценных бумаг как основного инструмента инвестирования участниками рынков капитала предоставит дополнительный ресурс для восстановления экономики", – пояснили в НБУ.

Как заявили в Нацбанке, возобновление сделок с этими ценными бумагами также позволит финансовым учреждениям определить их рыночную стоимость.

При этом, несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, НБУ отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года.

"Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках", - говорится в сообщении.

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"По-прежнему депозитарий Национального банка призывает своих клиентов минимизировать и по возможности отменить тарифы на депозитарные услуги для своих клиентов на период отсутствия тарифов депозитарию НБУ с целью привлечения дополнительных инвестиций в поддержку финансового фронта страны", - добавили в регуляторе.

Напомним:

С 8 августа Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку снимает почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, введенных с началом большой войны.

Экономическая правда