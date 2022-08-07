Первое судно с украинским зерном задерживается на пути в Триполи – посол

Первое судно с украинским зерном, которое ожидают в Триполи, задерживается.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости", - отметил он.

Осташ добавил, что за этим судном еще 20 других готовы выйти из Одессы.

"Вместе с тем суда с неукраденным украинским зерном еженедельно следуют из Рени и Измаила в Ливан", - заявил посол.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане с 26 тыс тонн кукурузы. Он вышел из порта Одессы 1 августа, прибытие в конечный пункт назначения ожидалось 7 августа.

По данным сервиса MarineTraffic, который предоставляет информацию в реальном времени о движении судов и текущем местонахождении судов в гаванях и портах, судно Razoni движется в порт Триполи.

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скриншот с MarineTraffic

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