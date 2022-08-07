Первое судно с украинским зерном задерживается на пути в Триполи – посол
Первое судно с украинским зерном, которое ожидают в Триполи, задерживается.
Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ.
"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости", - отметил он.
Осташ добавил, что за этим судном еще 20 других готовы выйти из Одессы.
"Вместе с тем суда с неукраденным украинским зерном еженедельно следуют из Рени и Измаила в Ливан", - заявил посол.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане с 26 тыс тонн кукурузы. Он вышел из порта Одессы 1 августа, прибытие в конечный пункт назначения ожидалось 7 августа.
По данным сервиса MarineTraffic, который предоставляет информацию в реальном времени о движении судов и текущем местонахождении судов в гаванях и портах, судно Razoni движется в порт Триполи.
Напомним:
Утром 1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.
Министерство обороны Турции вечером 2 августа подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией.
3 августа представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.
Экономическая правда