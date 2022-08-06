Президент создал рабочую группу для взыскания компенсации из России

В Украине создали специальную рабочую группу под председательством руководителя ОП Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабмина и украинские и иностранные юристы-международники, для компенсации ущерба, нанесенного войной.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

С целью реализации механизма компенсации была сформирована специальная рабочая группа, под председательством Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабмина и украинские и иностранные юристы-международники. Глава офиса также работает в группе с Майклом Макфолом по вопросам санкций против России.

В ходе совещания было обсуждено ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов РФ. В настоящее время идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии через заключение многостороннего международного договора с партнерами Украины.

Данная комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении вреда, причиненного войной. Также Украина проводит переговоры с международными партнерами о замороженных российских активах с их последующим направлением на возмещение ущерба.

Еще одним важным этапом в этом направлении стала резолюция, подписанная 22 июня Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Она призвана обеспечить всеобъемлющее внедрение институционального компенсационного механизма.

Президент отметил, что сегодня наши партнеры не ставят под сомнение, создание международных механизмов компенсации, вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм реализации.

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Напомним:

Кабмин утвердил проект указа президента о конфискации 903 объектов в Украине, принадлежащих России.

Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих людям, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под санкции после вторжения России в Украину.