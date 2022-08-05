В уряді пропонують конфіскувати майно та активи, які знаходяться в Україні й належать Росії

Кабмін затвердив проєкт указу президента про конфіскацію 903 об’єктів в Україні, які належать Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу російські активи. Робимо це системно і відповідно до всіх процедур. Ми не підмінюємо закон нашим бажанням, а реалізуємо це стратегічне завдання правовим способом. Конфісковані активи конвертуються у кошти, спрямовані на нашу оборону та відновлення", – заявив очільник уряду.

Тому уряд ухвалив рішення про конфіскацію російського майна та активів в Україні. Зокрема, Кабмін затвердив указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать Російській державі.

З них 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно.

"Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно поділено на три категорії: перша категорія - це майно, яке належить Російській державі, друга категорія - це активи, що належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, третя категорія - це активи російських банків", – додав Шмигаль.

За його словами, конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на оборону та відновлення України.