Премьер оценил готовность Украины к отопительному сезону в 60%

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что состояние готовности страны к отопительному сезону составляет около 60%.

Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства.

Работа по подготовке ведется ежедневно, уверяет глава правительства. Состояние готовности домов к зиме – 56%, сетям – 57%, а объектов теплоснабжения – 58%.

Также создается дополнительный запас оборудования в случае повреждения инфраструктуры во время отопительного сезона. На него правительство выделило 1,4 млрд гривен.

На сегодняшний день уже 141 объект теплоснабжения уже отремонтирован, а две ТЭЦ, поврежденные в результате обстрелов.

Напомним:

4 ТЭЦ в Украине существенно разрушены, 5 повреждены – в целом к отопительному сезону нужно восстановить 331 объект критической инфраструктуры, обеспечивающий теплоснабжение и горячее водоснабжение.

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