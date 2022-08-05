Премьер оценил готовность Украины к отопительному сезону в 60%
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что состояние готовности страны к отопительному сезону составляет около 60%.
Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства.
Работа по подготовке ведется ежедневно, уверяет глава правительства. Состояние готовности домов к зиме – 56%, сетям – 57%, а объектов теплоснабжения – 58%.
Также создается дополнительный запас оборудования в случае повреждения инфраструктуры во время отопительного сезона. На него правительство выделило 1,4 млрд гривен.
На сегодняшний день уже 141 объект теплоснабжения уже отремонтирован, а две ТЭЦ, поврежденные в результате обстрелов.
Напомним:
4 ТЭЦ в Украине существенно разрушены, 5 повреждены – в целом к отопительному сезону нужно восстановить 331 объект критической инфраструктуры, обеспечивающий теплоснабжение и горячее водоснабжение.
В результате российской инвазии использование природного газа сократилось на 40%.