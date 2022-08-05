Через війну споживання газу в Україні впало на 40%

Внаслідок російської інвазії використання природного газу скоротилось на 40%.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в етері національного телемарафону.

На думку міністра, подібна динаміка може вплинути на перегляд урядом плану щодо заповнення газосховищ на цей опалювальний сезон. Нагадаємо, що "Нафтогаз" зобов’язаний збільшити запас газу з нинішніх в 12 млрд кубуметрів до 19 млрд кубометрів.

Зокрема, в імпортних планах "Нафтогазу" залучити близько 2,7 млрд кубометрів газу та додатково закупити 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. Внаслідок зростання світових цін на газ, загальний дефіцит коштів групи для підготовки до опалювального сезону може становити 219 млрд гривень.

Також Галущенко зауважив, що цьогоріч частину газу можуть використати не тільки для сталого споживання, а й для виробництва електроенергії. Така ситуація є досить ймовірною, адже внаслідок ворожих обстрілів можуть виникнути логістичні проблеми з доставкою вугілля на теплогенеруючі підприємства.

Плани по накопиченню газу та вугілля, додав міністр, розраховані на критичні сценарії, щоб за найскладніших обставин забезпечити енергопостачання для населення.

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