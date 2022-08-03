Агентство S&P суттєво підвищило прогноз цін на газ у ЄС

Міжнародне рейтингове агентство S&P суттєво підвищило прогноз цін на природний газ у ЄС найближчими роками.

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Прогнози фахівців S&P змінились через скорочення постачання газу з Росії трубопроводом "Північний потік 1".

Аналітики очікують, що газ на нідерландському хабі TTF до кінця поточного року коштуватиме в середньому 50 дол за 1 млн британських термальних одиниць (BTU), наступного року – 40 дол та у 2024 році – 25 дол.

"Це суттєве підвищення відображає ймовірність того, що постачання російського трубопровідного газу залишаться на історичному мінімумі, що ускладнить завдання Європи із забезпечення достатніх запасів та постачання взимку", – пояснюють в S&P.

Також перегляд попереднього прогнозу зумовлений стрибком котирувань на спотовому та ф’ючерсному ринках.

За старим прогнозом газ до кінця поточного року мав би коштувати 30 дол за 1 млн BTU, у 2023 році – 25 дол, у 2024 році – 15 дол.

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Оцінки вартості газу в інших регіонах та нафти залишилися без зміни.