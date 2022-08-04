"Газпром" сжигает газ вместо поставок в страны ЕС – СМИ

Ари Лейн

Российский "Газпром", начиная с мая, сжигает газ вблизи компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала.

Об этом сообщает финское издание Yle, передает Интерфакс-Украина.

Издание уточняет, что большое пламя бушует на территории, где расположены эти объекты, уже несколько недель. Он виден даже из Финляндии.

Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA демонстрируют, что на LNG-терминале пожары начали фиксировать с 22 мая, когда "Газпром" снизил транзит в Европу по газотранспортной системе Украины и перестал использовать в полном объеме оплаченные и забронированные мощности.

Пожар, свидетельствующий о сжигании газа на КС "Портовая", начал появляться с 17 июня. Тогда в течение нескольких дней суточная прокачка газа по "Северному потоку" была уменьшена со 167 млн ​​куб. м до 67 млн. куб. м.

Напоминаем:

Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки.

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В конце мая "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Нидерланды и Данию из-за отказа платить в рублях. А также прекратил поставки газа финской компании Gasum из-за отказа выполнять требование о новой схеме оплаты за газ.

С 27 апреля российский "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) также из-за отказа переходить на оплату в рублях.