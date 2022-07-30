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Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

В сообщении отмечается, что компания прекратила поставки из-за нарушения условий отбора газа.

Напоминаем:

Итальянская компания Eni заявила, что в среду получит от российского "Газпрома" около 27 млн ​​кубометров газа вместо среднесуточных 34 млн в последние дни.

В конце мая "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Нидерланды и Данию из-за отказа платить в рублях. А также прекратил поставки газа финской компании Gasum из-за отказа выполнять требование о новой схеме оплаты за газ.

С 27 апреля российский "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) также из-за отказа переходить на оплату в рублях.

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Россия не собирается полностью возобновлять поставки газа в Европу, чтобы использовать его как средство давления на ЕС, чтобы тот снял санкции с Москвы из-за российской агрессии в отношении Украины и прекратил активную поддержку Киева.